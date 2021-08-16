İstanbul'da inşaattan düşüp can veren adamın kızı bilirkişi raporlarına isyan etti (Yaşam haberleri)

İstanbul'da Halit Balicak 4 yıl önce inşaattan düşüp can verdi. Kızı Canan adalet arayışına girdi. Ancak bilirkişi raporlarına isyan etti. Bilirkişi Halit Balicak'ın 47 yaşındaki eşinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki kızı Canan'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirledi.

Aile bu rapora itiraz edince ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi bu kez genç kızın 5 yıl+146 gün sonra evleneceğini, annesinin 23 yıl sonra vefat edebileceğini ve kardeşinin 9 yıl sonra çalışacağını öngörerek tazminat hesapladı. Genç kız "Belki hiç evlenmeyeceğim. Bu hesaplamayı neye göre yapıyorlar" diyerek karara isyan etti. SEDA NUR GÜNAYDIN.