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    İstanbul'da inşaattan düşüp can veren adamın kızı bilirkişi raporlarına isyan etti (Yaşam haberleri)

    İstanbul'da Halit Balicak 4 yıl önce inşaattan düşüp can verdi. Kızı Canan adalet arayışına girdi. Ancak bilirkişi raporlarına isyan etti. Bilirkişi Halit Balicak'ın 47 yaşındaki eşinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki kızı Canan'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirledi.

    Bilirkişi bilmez işi

    İstanbul'da Halit Balicak 4 yıl önce inşaattan düşüp can verdi. Kızı Canan adalet arayışına girdi. Ancak bilirkişi raporlarına isyan etti. Bilirkişi Halit Balicak'ın 47 yaşındaki eşinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki kızı Canan'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirledi.

    Aile bu rapora itiraz edince ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi bu kez genç kızın 5 yıl+146 gün sonra evleneceğini, annesinin 23 yıl sonra vefat edebileceğini ve kardeşinin 9 yıl sonra çalışacağını öngörerek tazminat hesapladı. Genç kız "Belki hiç evlenmeyeceğim. Bu hesaplamayı neye göre yapıyorlar" diyerek karara isyan etti. SEDA NUR GÜNAYDIN.

    GÖRMEDEN VURDUM
    Balıkesir'de     7 yıllık evli Murat Aydın ile Rümeysa Aydın arasında tartışma çıktı. Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Rümeysa ise öldürme amacı olmadığını belirtti. Tüfeğin dolu olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatıp tetiğe bastığını söyledi. Gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü öne sürdü. Eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Rümeysa Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çiftin 2 çocuğu Balıkesir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.

    SON TATiL
    Mert Topaloğlu, tatil yapmak için Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos'ta bir pansiyona yerleşti. 23 yaşındaki Topaloğlu, gece uyumak için odasına gitti. Topaloğlu, dün sabah odasında ölmüş halde bulundu. Topaloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        2.4 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 2 milyon 422 bin lira devretti. 5 bilenler 17 bin 521'er lira, 4 bilenler 524'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

        911 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 911 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 207'şer lira, 4+1 bilenler 506'şar lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        TAŞINMAYAN KİRACI İŞ HANINA KİLİTLENDİ
        İzmir'de         bir iş hanında ofis tutan gayrimenkul danışmanı Hülya Özkan, mülk sahibinin tüm binayı tek bir kişiye kiralamayı planlaması sebebiyle kontratı bitmeden önce çıkarılmak istendi. Özkan taşınmayınca iddiaya göre mülk sahibi tarafından çeşitli baskılara maruz kaldı. En sonunda binayı 17.30'da kapatmaya karar veren mülk sahibi, işi nedeniyle ofisten çıkmayan Özkan'ın üzerine bina kapısını kilitletti. Özkan, 1 saat kilitli kaldığı handan polisler sayesinde kurtuldu.

            FACİAYA KILPAYI
            Antalya'nın             Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'de bulunan gezi teknesinde başlayan yangın, 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı. Alevler güçlükle söndürüldü.

            ACI VASİYET
            Kahramanmaraş'ta             Rus yangın söndürme uçağı Beriev- 200'ün düşmesi sonucu pilot Serkan Mirzaoğlu, Oğuz Avşar Aydın, Edip Uzunoğlu, Rus pilotlar Vıladıslav Berkutov ve Evgeni Kuznetsov, teknik ekipten Nikolai Omelchenko, Vadim Karasev ve Lurii Chuborov hayatını kaybetti.

            Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun, "Öldüğümde babamın yanına defnedin" diye vasiyette bulunduğu öğrenildi.
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            Haberler Yaşam İstanbul'da inşaattan düşüp can veren adamın kızı bilirkişi raporlarına isyan etti (Yaşam haberleri)
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