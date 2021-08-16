İstanbul'da inşaattan düşüp can veren adamın kızı bilirkişi raporlarına isyan etti (Yaşam haberleri)

İstanbul'da Halit Balicak 4 yıl önce inşaattan düşüp can verdi. Kızı Canan adalet arayışına girdi. Ancak bilirkişi raporlarına isyan etti. Bilirkişi Halit Balicak'ın 47 yaşındaki eşinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki kızı Canan'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirledi.
Aile bu rapora itiraz edince ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi bu kez genç kızın 5 yıl+146 gün sonra evleneceğini, annesinin 23 yıl sonra vefat edebileceğini ve kardeşinin 9 yıl sonra çalışacağını öngörerek tazminat hesapladı. Genç kız "Belki hiç evlenmeyeceğim. Bu hesaplamayı neye göre yapıyorlar" diyerek karara isyan etti. SEDA NUR GÜNAYDIN.
GÖRMEDEN VURDUM
Balıkesir'de 7 yıllık evli Murat Aydın ile Rümeysa Aydın arasında tartışma çıktı. Rümeysa Aydın, kendisini ölümle tehdit ettiği öne sürülen eşi Murat Aydın'ı evdeki pompalı tüfekle vurdu. Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Rümeysa ise öldürme amacı olmadığını belirtti. Tüfeğin dolu olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatıp tetiğe bastığını söyledi. Gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü öne sürdü. Eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Rümeysa Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çiftin 2 çocuğu Balıkesir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
SON TATiL
Mert Topaloğlu, tatil yapmak için Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos'ta bir pansiyona yerleşti. 23 yaşındaki Topaloğlu, gece uyumak için odasına gitti. Topaloğlu, dün sabah odasında ölmüş halde bulundu. Topaloğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi.