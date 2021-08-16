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    • Yaşam
    • 16.08.2021 12:48
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    • 16.08.2021 13:41
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    Asansörde kızının başını aynaya vurmuştu! O baba hakkında yeni gelişme

    İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin asansöründe kızına tokat atarak başını aynaya çarpan Suriye uyruklu 45 yaşındaki M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

    Kızının başını aynaya vuran baba hakkında yeni gelişme

    Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A. gözaltına alındı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

    Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.

        Olayla ile ilgili M.A isimli kişi hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

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