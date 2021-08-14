Estetik faciası

Burun estetiği olmak üzere İstanbul Nişantaşı'ndaki Baeastetic ve Bilgehan Aydın Hair Welness İnstitute Kliniği'ne giden Güllü Gökçe'nin (25) hayatı, evlilik arifesindeyken zindan oldu.

Skandal ameliyat, 8 Nisan'da yapıldı. Op. Dr. Bilgehan Aydın, Gökçe'nin izni olmadan kulağından kıkırdak parçası alarak, üst dudak ile çene kısmına cerrahi yöntemle yerleştirdi.

Genç kadın, saat 15.30'da girdiği ameliyattan ertesi gün saat 03.00'da çıktı. Ameliyat sonrası kulakta, çenede ve dudakta enfeksiyon ve yoğun kanama vardı.

Dudağında ameliyattan sonra işlevi olmayan uzunca bir ip parçası unutuldu. Dudakta ve çenesinde kalıcı iz kalan genç kızın burnunda da kalıcı şekil bozukluğu oluştu.

Kulağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İki hafta boyunca ses tellerinde meydana gelen zarar nedeniyle konuşamadı. Gökçe, düğününü erteledi.

Avusturya'ya dönen genç kız yeniden biri kulaktan diğeri ise dudağındaki kıkırdakların alınması için bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Psikolojik olarak bunalıma giren Gökçe, nefes darlığı ve saç dökülmesiyle de karşılaştı.

Manevi olarak çöken genç kıza, psikoterapistler tarafından tedavi uygulandı.