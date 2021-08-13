Hediye ettiği telefonu geri vermeyen eski sevgilisini mahkemeye verdi (Yurttan haberler)

Türkiye erkek sutopu takımı milli oyuncusu Yiğit Hantal, kabin amiri olan sevgilisi Sevda Aydın'la bir süre birlikte oldu. Evlilik hazırlıkları yapan çift, ayrıldı. Ancak Aydın, sevgilisine hediye ettiği telefonun parasını istedi. Alamayınca mahkemeye verdi. Yargılanan Hantal, "Sevgilim telefonu hediye etti. Ayrılınca parasını istedi. Ben de ona lüks hediyeler aldım. O da onları geri versin" diye ifade verdi.
Sevda Aydın
TUTUKLANDILAR!
Balıkesir Erdek'te sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51), itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Savcı, olay yerinde inceleme yaptı. İşadamı Küçük'ün olayda büyük hatasının olduğu anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen Küçük, tutuklandı.
SADDAM'A KURŞUN
Bitlis'te Saliha Duman eşi Saddam'dan dayak yedi. Kayınbiraderi Fettah, yengesinin babasını katletti. Gelinin kardeşi Murat da eniştesini Trabzon'da enseledi. Tetiği çekti. Hastanelik etti.
KATİL MAGANDA
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı, evin önünde yığıldı. Kan içinde kaldı. Maganda kurşununa kurban gittiği anlaşıldı. Aile "Katilleri bulun" diye ağladı.
Sevda Aydın
TUTUKLANDILAR!
Balıkesir Erdek'te sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51), itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Savcı, olay yerinde inceleme yaptı. İşadamı Küçük'ün olayda büyük hatasının olduğu anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen Küçük, tutuklandı.
SADDAM'A KURŞUN
Bitlis'te Saliha Duman eşi Saddam'dan dayak yedi. Kayınbiraderi Fettah, yengesinin babasını katletti. Gelinin kardeşi Murat da eniştesini Trabzon'da enseledi. Tetiği çekti. Hastanelik etti.
KATİL MAGANDA
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı, evin önünde yığıldı. Kan içinde kaldı. Maganda kurşununa kurban gittiği anlaşıldı. Aile "Katilleri bulun" diye ağladı.