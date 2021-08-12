Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın

Nida ile Kemal Erkan'ın prensesi Bade Erkan



Emine ile Osman Berber'in yakışıklısı Ömer Eyüp



Bahtışen ve Murat Merttürk'ün prensesleri İrem Merttürk



Hatice ile Turgut Sayılır'ın yakışıklısı Toprak Onat Sayılır

