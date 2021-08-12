Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 12 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın
Nida ile Kemal Erkan'ın prensesi Bade Erkan
Emine ile Osman Berber'in yakışıklısı Ömer Eyüp
Bahtışen ve Murat Merttürk'ün prensesleri İrem Merttürk
Hatice ile Turgut Sayılır'ın yakışıklısı Toprak Onat Sayılır