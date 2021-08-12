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    Eda Nur Kaplan cinsel istismara uğradı! Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nın telefonları incelemeye alındı

    Eda Nur Kaplan, Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu’nun cinsel istismarına uğradı. Suçlular serbest kalınca, canına kıydı. Dün, yakalanan iki caninin telefonları incelemeye alındı. Mesajları, genç kızı hayattan koparan olayın en büyük kanıtıydı.

    Dilhan Dumanoğlu
    İtiraf cepte

    Genç kızın ölümüne yol açan iki cani yakalandı. Korkunç planları ise cep telefonlarındaki mesajda saklıydı.

    Türkiye, 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a ağladı. Yıllarca sevgi evinde kalan Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz gecesi Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel istismarına uğradı.

    Ancak suçlular serbest bırakıldı. Bunalıma giren genç kız, 7 Ağustos'ta 15. kattaki evinden ölüme atladı.

    İKİSİ DE YAKALANDI
    Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, dün şüpheli Yusuf Güzelyurt ile otelin sahibi Mehmet Ardıçoğlu tutuklandı.

    Olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı. Şok edici detaylara ulaşıldı.

    Buna göre Yusuf Gültekin'in Aşkın K.'ya "Yaşları küçük iki kız gelecek. Aralarından seçeriz" mesajı attığı ortaya çıktı. Kaplan, olay gecesi kendisini eve bırakan taksiciye, "Uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu" demişti.

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    Haberler Yaşam Eda Nur Kaplan cinsel istismara uğradı! Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nın telefonları incelemeye alındı
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