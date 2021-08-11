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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 11 Ağustos 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 11 Ağustos 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Şenay ile Tanju Keserci'nin fıstıkları İkranur Keserci

    Seren ve Murat Aras'ın yakışıklısı Deniz Aras

    Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz

    Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 11 Ağustos 2021
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