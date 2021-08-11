Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 11 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Şenay ile Tanju Keserci'nin fıstıkları İkranur Keserci



Seren ve Murat Aras'ın yakışıklısı Deniz Aras



Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz



Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan

