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    Doktorlar, bademcik ameliyatında işadamının küçük dilini kesti! "Artık horlamazsın" deyince şoka girdi!

    İşadamı Kaan Dural, bademcik ameliyatı için Fulya’daki özel hastaneye gitti. Ancak operasyon sırasında küçük dili de kesildi. Doktorların “Artık horlamazsın” deyince şoka girdi! Durumu savcılığa şikayet etti...

    Dilek Yaman Demir
    Küçük dilimizi yuttuk!

    Skandalın adresi İstanbul Fulya'daki bir özel hastaneydi. Dural Gayrimenkul'un sahibi Fahri Dural'ın oğlu Kaan Dural (32), 2017'de evlendiği ünlü iş adamı Aziz Torun'un kızı Zeynep Torun ayrılmaya karar verdi.

    Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen boşanmanın ardından işadamının bademcikleri şişti. Hemen Fulya'daki özel bir hastaneye gitti. Kronik farenjit yaşadığı için bademciklerin alınmasına karar verildi. 27 Aralık günü ameliyat masasına yatan Kaan Dural'ın lazerle bademcikleri kesildi. Ancak bir süre sonra işadamının ağzından kan geldi!

    ŞİKAYETÇİ OLDU...
    Kendinden geçen Dural, evine yakın başka bir hastaneye yetiştirildi.

    Yapılan incelemede, operasyon sırasında Dural'ın küçük dilinin de kesildiği belirlendi! Ameliyatın yapıldığı hastane, skandalı "Küçük dil kesilmek zorunda kaldı" diyerek geçiştirdi. Doktorlar ise işadamına "Artık horlamazsın" dedi!

    Büyük şaşkınlık yaşayan Kaan Dural, hemen savcılığa gitti. Yanlış tedavi ile küçük dilinin tamamının kesildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Doktorlar, bademcik ameliyatında işadamının küçük dilini kesti! "Artık horlamazsın" deyince şoka girdi!
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