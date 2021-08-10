Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 10 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Fatma ile Recep Kabarak çiftinin fıstıkları Mina Asel...



Burcu ile Gökhan Yucal'ın yakışıklıları Cesur Yucal...



Cemile ile Mücahit Kızık'ın kızları Betül Serra Kızık...



Gamze ile Eray Kavşut'un prensesleri Aybüke...

