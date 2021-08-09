Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Hülya ile Ercan Yirmibeş'in yakışıklısı Ali Yirmibeş...



Nesrin ile Halil Tamer'in kızları Zülal Mina ve Zehra Buğlem...



Başak ile Murat Kayık'ın yakışıklısı Eymen Kayık...



Kadriye ile Murat Tekin'in prensesleri Balpetek Tekin...

