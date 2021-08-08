Ofisi mühürlenen ve kendisini şifacı olarak tanıtan Molla Ali Kalak otelde 'hizmet' vermeye devam ediyor

Mala Ali Kürdistani adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, kendisini şifacı olarak tanıttı! Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelerek ofis açtı! Hastaları ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye başladı. Şikayet üzerine baskın yapılan ofisi mühürlenince kayıplara karıştı. Ancak hala kapısında tedavi olmak için bekleyenler vardı!
Facebook hesabından randevu vermeye devam eden sahtekar, hastalarla araç ve otelde buluştuğu anlaşıldı. Randevu ücreti ise şaşırttı: Tam 25 bin euro!
Facebook hesabından randevu vermeye devam eden sahtekar, hastalarla araç ve otelde buluştuğu anlaşıldı. Randevu ücreti ise şaşırttı: Tam 25 bin euro!