Hasan Dure 'katilim' dediği motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletli arkadaş grubuyla seyir halinde olan Hasan Dure (24), kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bariyere çarparak savruldu. Ağır yaralanan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen gencin, sosyal medya hesabında motosikleti ile çok sayıda fotoğrafı olduğu görüldü.
Gencin motosikleti ile çekindiği bir paylaşımının altına, 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı dikkat çekerken, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı da görüldü. Acı haberi alan gencin ailesi, gözyaşlarına boğuldu!
Daha sonra 112 ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen gencin, sosyal medya hesabında motosikleti ile çok sayıda fotoğrafı olduğu görüldü.
Gencin motosikleti ile çekindiği bir paylaşımının altına, 'Bir insan katiliyle fotoğraf çekinir mi? İşte biz böyle sevdalandık' paylaşımı dikkat çekerken, motosikletle akrobasi hareketleri yaptığı da görüldü. Acı haberi alan gencin ailesi, gözyaşlarına boğuldu!