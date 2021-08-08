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    • Yaşam
    • 08.08.2021 17:22
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    • 08.08.2021 17:33
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    Eda Nur tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar etmişti! 18 yaşındaki genç kızın ölümü Türkiye'yi sarstı

    Ankara'da Eda Nur Kaplan (18) annesine gönderdiği 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar' mesajının ardından 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Kaplan'ın intihardan önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü 2 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu, şüphelilerden Mehmet A.'nın yakalanıp serbest bırakıldığı, Yusuf. G.'nin de arandığı öğrenildi. Haberin detayları...

    DHA
    İntihar eden Eda Nur’a tecavüz mü ettiler?

    Olay, cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

    Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

        Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet A. yakalanarak gözaltına alındı. Eda Nur'un ismini bilmediği, ancak Mehmet A.'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G.'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken, Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        İŞTE MESAJI: HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN

        Bu arada Eda Nur'un intihardan önce annesine cep telefonuyla mesaj attığı ortaya çıktı. Eda Nur mesajında, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömer'i, ablamı, Aleyna'yı Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun. Neyse hepinizi çok seviyorum, iyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın" ifadesini kullandı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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