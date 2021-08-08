Eda Nur tecavüze uğradığını iddia ettikten sonra intihar etmişti! 18 yaşındaki genç kızın ölümü Türkiye'yi sarstı

Olay, cumartesi saat 01.00 sıralarında Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu öğrenildi.
Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolünde cinsel saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.