Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 7 Ağustos 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı...



Bahar-Hür Bozacı'nın yavruları Miray ve Eray...



Merve ile Orhan Şahin'in prensesleri Asya Şahin...



Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesleri Defne Durak...

