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    • 01.08.2021 19:09
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    Godin Beşiktaş için koptu geliyor! 2 milyon EURO alacak

    Son dakika haberleri... Valentin Rosier’i transfer eden, Rachid Ghezzal ve Aleix Teixeira için gün sayan Beşiktaş bir ismi daha bitiriyor. Siyah-Beyazlıların Diego Godin transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi. İşte ayrtıntılar...

    Godin Beşiktaş için koptu geliyor!

    Valentin Rosier'i transfer eden, Rachid Ghezzal ve Aleix Teixeira için gün sayan Beşiktaş, transferde rotasını stoper ve forvet hattına kırdı.

    Siyah-Beyazlıların stoper transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi.

    GODIN AN MESELESİ
    İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Cagliari'nin Uruguaylı stoperi ile büyük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.

    İtalya'dan Calcio Casteddu, Diego Godin'e yıllık 2 milyon Euro öneren Beşiktaş'ın Uruguaylı stoperi ikna etmeye çok yakın olduğunu belirti.

    İtalyan medyası, "Artık transferin bitmesi an meselesi" yorumunda bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş savunmanın göbeğine tecrübeli bir oyuncu katmak istiyor.

    Siyah-Beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da Godin transferini çok istediği ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

        GODIN TRANSFERE SICAK BAKIYOR
        35 yaşındaki Godin'in Cagliari ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Tecrübeli stoperin de Beşiktaş'ın teklifine oldukça sıcak baktığı belirtildi.

        Kariyerinde 585 maça çıkan Godin, 36 gol atarken 21 de asiste imza attı.

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