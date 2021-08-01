Godin Beşiktaş için koptu geliyor! 2 milyon EURO alacak

İtalyan medyası, "Artık transferin bitmesi an meselesi" yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş savunmanın göbeğine tecrübeli bir oyuncu katmak istiyor.

Siyah-Beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da Godin transferini çok istediği ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.