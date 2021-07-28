Vaka sayısı patladı! Aşı olmayanların mazereti ise pes dedirtti: Virüse inanmıyorum

Dünyayı tehdit eden Delta varyantı, ülkemizde de etkisini artırdı. Maske ve mesafe kuralı rafa kalkınca, vaka sayıları 17 binlere yaklaştı! Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Delta varyantının 5 dakika arasında bulaştığını açıkladı. "Bizde toplumun yüzde 27'si çift doz aşı oldu.

Bu oranları hızlı bir şekilde artıramazsak varyantların getireceği sorunlarla tekrar karşılaşacağız" uyarısı yaptı. Uzmanlar, salgınla mücadelede aşıya dikkat çekerken bir yanda da aşı karşıtları vardı... Türkiye'de yaklaşık 23 milyon insanın sırası geldiği halde tek bir doz bile aşı olmadığı ortaya çıktı! Aşı olmayanların bahaneleri ise şöyle sıralandı:



BAHANE HEP FARKLI

COVID-19'a inanmıyorlar.

Aşının etkisiz olduğunu düşünüyorlar.

Yan etkilerden korkuyorlar.

Aşıyla çip takıldığını düşünüyorlar.

Aşının kısırlık yaptığına inanıyorlar.

Yabancı ajanlar devrede diyen var.

Türk aşısını bekliyorlar.

Alerji yapabilir diyerek korkuyorlar.

İhmalkar olanlar var.

"Bana bir şey olmaz" diyorlar.