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    Metin ve Nejla Büyükşen çiftinin katili Abdulhamid Uzbek'in ifadesi kan dondurdu! "Sana 100 bin TL versem..."

    Nejla-Metin Büyükşen çifti, evlerinin önünde beyaz doblo bulunması ve kapılarının mavi boyalı olması yüzünden asıl hedef yerine yanlışlık sonucu öldürüldü. Sevgilisi Hüseyin K'dan intikam almak için kiralık katil tutan Esra Taş'ın, çifte cinayet için 100 bin lira teklif ettiği anlaşıldı.

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    Taş kesildik!

    Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in (39) ifadesine TAKVİM ulaştı.


    Abdullah Başdemir

    100 BİN LİRA TEKLİF ETTİ
    Uzbek ifadesinde Abdullah Başdemir çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığını, Başdemir'in, Esra Taş aracılığı ile kendisine "Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?" dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.



    Nejla-Metin Büyükşen çifti, evlerinin önünde beyaz doblo bulunması ve kapılarının mavi boyalı olması yüzünden asıl hedef yerine yanlışlık sonucu öldürüldü.

    Uzbek'in Başdemir'in çiftlikte çalışan diğer Afgan uyruklu iki kişiye daha aynı teklifi yaptığını anlattı.

        Tutuklanan Uzbek'in, para yada kaparo alıp almadığı yönünde bir ifadesi olmadığı anlaşıldı.

        Azmettirici Esra Taş, Abdullah Başdemir ve tetikçi olduğu iddia edilen Afgan Abdulhamid Uzbek, tutuklandı.

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        Haberler Yaşam Metin ve Nejla Büyükşen çiftinin katili Abdulhamid Uzbek'in ifadesi kan dondurdu! "Sana 100 bin TL versem..."