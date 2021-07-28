Metin ve Nejla Büyükşen çiftinin katili Abdulhamid Uzbek'in ifadesi kan dondurdu! "Sana 100 bin TL versem..."

100 BİN LİRA TEKLİF ETTİ

Uzbek ifadesinde Abdullah Başdemir çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığını, Başdemir'in, Esra Taş aracılığı ile kendisine "Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?" dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü.





Nejla-Metin Büyükşen çifti, evlerinin önünde beyaz doblo bulunması ve kapılarının mavi boyalı olması yüzünden asıl hedef yerine yanlışlık sonucu öldürüldü.