Kolajen takviyesinde ünlülerin tercihi Kiperin Collagen

Araştırmalar, vücudumuzdaki toplam proteinin %30'una denk gelen 16 farklı kolajen çeşidi bulunduğunu ve %80 ila 90'ının tip 1-2-3 kolajenlerinden oluştuğunu gösteriyor. Öte yandan uzmanlar doğal kolajen üretiminin 25 yaş civarında yıllık yaklaşık %1-2 oranında azalmaya başladığı konusunda uyarıyor. Bu noktada kolajen takviyesi önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.

Cilt dokusunun iyileştirilmesi başta olmak üzere, sindirim ve dolaşım sistemlerinin daha sağlıklı çalışması, saçların güçlenmesi, yaraların daha hızlı iyileşmesi, eklemlerin kuvvetlenmesi ve selülitlerin azalması gibi pek çok fayda sağlayan kolajen takviyelerinde ürünlerin titizlikle seçilmesi de vücuda sağlanacak yararda belirleyici oluyor.

KOLAJEN GENÇLEŞTİRİCİ ETKİYE SAHİP

Yaşamlarının büyük bir kısmını kameralar önünde geçiren ünlüler için sağlıklı ve dinç görünmek, kariyerleri açısından kritik olduğundan, kolajen takviyesine en çok önem veren ve ürün seçiminde en titiz davranan kesim olarak da onlar öne çıkıyor. Pureness For Health ilkesi koruyucu, renklendirici, tatlandırıcı, bağlayıcı, dolgu maddesi, topaklanma önleyici gibi hiçbir yapay katkı maddesi içermemesi anlamına geliyor. %100 saf ve doğal hidrolize kolajen peptit içeriği sunan Kiperin Collagen, bu ilkeye bağlı ürünler sunuyor. Amerika İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) onaylı olmasının yanı sıra tok tutup kilo vermenize yardımcı diyet takviyesi olarak da görülüyor.

İSTER KAHVEYE, İSTER YOĞURDA, İSTER ÇORBAYA…

Kiperin Collagen kokusunun ve tadının nötr olması pek çok yiyecek ve içeceğe ilave edilerek tüketilebilmesini sağlıyor. Özellikle kahve, smoothie, yoğurt ve çorba gibi baskın karakterdeki tatlarla bir araya geldiğinde tamamen tatsız ve kokusuz algılanan ürün günde 1 kez 10 gramlık ölçek ile tüketilerek günlük kolajen ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.

YÜKSEK DOZDA KOLAJEN TAKVİYESİ ALMAK İSTEYENLER MUTLAKA DOKTORA DANIŞMALI!

Dozun artırılmasının vücudun alacağı faydayı arttırdığını ortaya koyan klinik çalışmalar olsa da ülkeler için belirlenen ideal dozlar da farklılık gösteriyor. Türkiye'de günlük tavsiye edilen dozun 10 gram olduğu biliniyor. Bu sebeple uzmanlar, doz alımını 10 gramın üzerinde tutmak isteyenlerin mutlaka doktora danışması gerektiği konusunda uyarıyor.