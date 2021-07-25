Bursa'dan sevince boğan haber geldi! Kayıp kadın 3 gün sonra bulundu

Bursa Valisi Yakup Canbolat bugün yaptığı açıklamada, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık. Drone ve termal kameralarımızla 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerimiz ile bölgede teyakkuz halindeyiz. Bugünkü tarama çalışmalarımızın sonunda inşallah canlı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Hanımefendiyi buluncaya kadar arama-tarama faaliyetlerimiz devam edecek. Kayıp olduğu bölgenin 8 kilometrekare alanında ekiplerimiz parselasyon yöntemiyle tarama faaliyeti yapıyor. Bugün ümitliyiz" diye konuşmuştu.

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"