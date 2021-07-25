Avukat ile hakim kapıştı! Hakime tekme atan avukata, dava açıldı (Yaşam haberleri)

NADİDE DAVA

Yönetmen Hakan Yonat, şarkıcı eşi Nadide Sultan Yonat'ın sosyal medya üzerinden yayınlanan müstehcen videoların kaldırılması için harekete geçti. Eşini ve kendisini bahisçi olarak lanse eden videolarda Nadide Sultan'ın müstehcen fotoğraflarının bulunduğunu belirtti. Bu nedenle erişime engellenmesini talep etti. Ancak yönetmenin talebi hakim tarafından reddedildi.