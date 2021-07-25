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    Avukat ile hakim kapıştı! Hakime tekme atan avukata, dava açıldı (Yaşam haberleri)

    İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli hakim Bülent K. taksi beklerken yanına İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı. Hakime tekme atan avukata, dava açıldı.

    Adli vaka!

    İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli hakim Bülent K. taksi beklerken yanına İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında avukat, hakime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim, düşüp yaralandı. Şikayeti üzerine avukat hakkında soruşturma başlatıldı. Adliye kameraları incelendiğinde, avukatın saldırı anının kaydedilmiş olduğu anlaşıldı. Avukat hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR.

    KAHRAMAN BABA
    Bursa'da ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza'nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza (35), çevredekilerin de yardımıyla çocuklarını sudan çıkardı. Ancak yüzme bilmeyen genç baba, boğularak can verdi.

    NADİDE DAVA
    Yönetmen     Hakan Yonat, şarkıcı eşi Nadide Sultan Yonat'ın sosyal medya üzerinden yayınlanan müstehcen videoların kaldırılması için harekete geçti. Eşini ve kendisini bahisçi olarak lanse eden videolarda Nadide Sultan'ın müstehcen fotoğraflarının bulunduğunu belirtti. Bu nedenle erişime engellenmesini talep etti. Ancak yönetmenin talebi hakim tarafından reddedildi.

        TÖRE CİNAYETİNİN İTİRAFI
        Diyarbakır'da         bir çocuk annesi Deniz Ketir (27), töre cinayetine kurban gitti! Babası Celal Ketir'in azmettirmesiyle kardeşi Sezer (22) tarafından öldürüldü. Teslim olan zanlı, "Namusumuzu temizledim" dedi. Baba Celal Ketir ise olaydan haberi olmadığını ileri sürdü. Ancak savcılık telefonları dinledi. Babanın akrabalarıyla görüşmelerinde oğlunu azmettirdiğini belirledi.Baba ve oğlu ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. ÖZGÜR CEBE.

        İKİZLERİ KAZA AYIRDI
        Antalya'da         yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Motosiklet ile seyir halinde olan Sema Dönmez'e arkadan gelen sürücü çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sema, hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sema'nın tek yumurta ikizi olan kardeşi Seda ise hemen hastaneye koştu. Kardeşinin öldüğünü öğrenen Seda gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz Sema Elmalı İlçesi'nde toprağa verilirken polis kaçan sürücüyü her yerde arıyor. ERDOĞAN ÖZTÜRK.

        'CANAVARCA' DEĞİLMİŞ!
        Konya'da         2 çocuk babası Ali Yanar (38), 2 yıl önce vahşice öldürülerek kuyuya atıldı. Kerim Kayış ile Hasan Mermer suçunu itiraf etti. Zanlılar "Yanar'ın boğazını kesip üzerine benzin döktük. Sonra 50 kilometre taşıyarak su kuyusuna attık" dedi. Ancak bu dehşete ve itirafa rağmen mahkeme olayda "Tasarlama ve canavarca his" olmadığı kanaatine vardı. Zanlıları müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ağırlaştırılmış müebbet bekleyen aile, karara itiraz etti. TOLGA YANIK.

            186.7 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen olmayınca 186 milyon 781 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 102'şer lira, 3 bilenler 113'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

            İNDİRİM HAKSIZ
            Antalya'da Fulya Özdemir'i katleden Atilla Makta'ya 18 yıl verildi. Yargıtay, veto etti: Ceza az olmuş!

            ELBET BİR GÜN...
            Tıp öğrencisi Onur Alp Eker, kaçan kurbanlığı yakalamak isterken can verdi. Arkadaşının paylaşımı ise yürekleri deldi: İyi ki tanıdım seni, iyi ki her anımızda beraber olduk. Elbet bir gün yeniden buluşacağız.

                GO-FACİA
                Antalya'da Furkan Özkaya, go-kart kullandı. Kemeri yanlış bağlandı. Bağırsakları parçalandı.

                200 YILDIR AYAKTALAR
                Osmanlı'nın 18. yüzyılda Artvin'de yaptırdığı kesme taş köprüler sel ve taşkınlara meydan okudu. Beton köprüler her yağışta yerlebir oldu. İki köprü ise son yağışta da dimdik ayakta durdu.
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                Canlı yayında Kuva-yi Milliye tartışması: Kılıçdaroğlu ile ne alakası var!
                Haberler Yaşam Avukat ile hakim kapıştı! Hakime tekme atan avukata, dava açıldı (Yaşam haberleri)