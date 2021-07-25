Avukat ile hakim kapıştı! Hakime tekme atan avukata, dava açıldı (Yaşam haberleri)

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görevli hakim Bülent K. taksi beklerken yanına İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında avukat, hakime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim, düşüp yaralandı. Şikayeti üzerine avukat hakkında soruşturma başlatıldı. Adliye kameraları incelendiğinde, avukatın saldırı anının kaydedilmiş olduğu anlaşıldı. Avukat hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. DİLEK YAMAN DEMİR.
KAHRAMAN BABA
Bursa'da ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza'nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza (35), çevredekilerin de yardımıyla çocuklarını sudan çıkardı. Ancak yüzme bilmeyen genç baba, boğularak can verdi.
NADİDE DAVA
Yönetmen Hakan Yonat, şarkıcı eşi Nadide Sultan Yonat'ın sosyal medya üzerinden yayınlanan müstehcen videoların kaldırılması için harekete geçti. Eşini ve kendisini bahisçi olarak lanse eden videolarda Nadide Sultan'ın müstehcen fotoğraflarının bulunduğunu belirtti. Bu nedenle erişime engellenmesini talep etti. Ancak yönetmenin talebi hakim tarafından reddedildi.