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    Genç manken eski sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi

    Manken Gizem Akbaş, gece kulübüne eğlenmeye gitti. Ancak eski sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi. Burnu kırılan Akbaş, “Ölmek istemiyorum” dedi.

    Yunus Emre Kavak
    Dehşet kulübü!
    İstanbul Beşiktaş'ta arkadaşlarıyla bir gece kulübüne giden manken Gizem Akbaş, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Bunları gören eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta, mekana geldi. Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Burnu kırılan talihsiz kadın, yere düşünce de tekmelendi. Manken, acılar içinde hastaneye kaldırıldı. Ayta'nın hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. TAKVİM'e konuşan manken Gizem Akbaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.



    KURTULMAK İSTİYORUM
    Akbaş, "1 yıl önce ayrıldık. Beni aldatıyordu, takıntı haline geldi. Benden ayrılamazsın diyordu. Lavaboya gittim dönüşte aniden saldırdı. Yüzüme aldığım yumruk darbesiyle bir anda yere düştüm. Orada da bana tekmeler savurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Yaptığı yanına kaldı. Ben bu adamdan kurtulmak istiyorum. Ölmek istemiyorum" dedi.


    Mücahit İsmail Ayta

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    Haberler Yaşam Genç manken eski sevgilisi tarafından öldüresiye darp edildi