Anne yüreği! Tam umudu kesmişken hayata tutundu...

Günün yüreklere işleyen haberi İstanbul'dandı... Evli ve bir çocuk annesi Esra Çolak (29), geçtiğimiz yıl rahatsızlandı. Kalp yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için nakil olması şarttı. Çolak, bu sürede yapay kalp cihazı ile hayatına devam etmeye başladı. Tam da umudunu kesmişken uygun kalbin bulunduğu haberini aldı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bir annenin bağışladığı kalbiyle yeni bir hayata başladı. Büyük mutluluk yaşayan Çolak, "En çok kızımla oynamayı özledim. Şu an çok iyiyim, daha da iyi olacağım. Eğer isterlerse bana kalbi bağışlayan aileyle görüşmek ve tanışmak istiyorum" dedi. (DiLAN KAYA)
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden bir annenin bağışladığı kalbiyle yeni bir hayata başladı. Büyük mutluluk yaşayan Çolak, "En çok kızımla oynamayı özledim. Şu an çok iyiyim, daha da iyi olacağım. Eğer isterlerse bana kalbi bağışlayan aileyle görüşmek ve tanışmak istiyorum" dedi. (DiLAN KAYA)