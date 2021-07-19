Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 19 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Merve ve Onur Dursun'un yakışıklısı Hüseyin Uğur Dursun...

Melike ile Burak Avcı'nın yavruları Melina ve Buğra Avcı...

Merve ile Orhan Şahin'in prensesleri Asya Şahin...

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