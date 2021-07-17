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    • Yaşam
    • 17.07.2021 09:26
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    • 17.07.2021 09:26
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    Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun hakkında son dakika kararı! Ümitcan Uygun tahliye edildi

    Son dakika haberine göre Aleyna Çakır'ı işkence ederek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu içtiği görüntüler sonrası 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiği öğrenildi. Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini avukatı Hayri Çağatay Cengiz duyurdu.

    Ümitcan Uygun hakkında flaş karar

    Son dakika haberine göre Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınmış ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmıştı.



    Sabah'ın haberine göre Ümitcan Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

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    Haberler Yaşam Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun hakkında son dakika kararı! Ümitcan Uygun tahliye edildi