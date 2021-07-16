Düşünceleri sesli şekilde kelimelere döken teknoloji artık mümkün

Bugüne kadar sadece bilim kurgu filmlerinde düşünceleri sesli şekilde kelimelere döken bir teknolojiye tanıklık edebilirdik. ABD San Francisco Üniversitesi'nden bilim insanları, sadece düşünce gücüyle iletişim kurulmasına olanak sağlayan beyin implantı geliştirdi. İlk kez, 15 yıldır felç bir hasta üzerinde test edilen implant, hastanın düşüncelerini bilgisayar aracılığıyla kelimeye dökmesini sağladı. Araştırmacı Edward Chang, normal bir insanın dakikada 150-200 kelime kurabildiğini ve bu implant sayesinde hastaların, gerçeğe en yakın şekilde iletişim kurabileceklerini söyledi.
- Yaşam
- 16.07.2021 Gazete