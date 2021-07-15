Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 15 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;

Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Ümran ile Zafer Ertürk'ün prensesleri Ebrar Ertürk...

Songül ile İrfan Demir'in prensesleri Beril ve Defne Demir



Nur ile Gökhan Dede'nin yakışıklıları Yagız Efe ve Yiğit Efe...

Neslihan ile Hasan Hüseyin Ünlüdere'nin yakışıklısı Cem Aras...