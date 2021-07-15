Rize’de sel felaketi (Yaşam haberleri)

ŞİFA YURDU

Skolyoz hastası küçük kız, tedavi için dünyayı dolaştı. Türk doktorlarının başarılı operasyonu ile hastalığı yenmeyi başardı. İngiltere'de yaşayan dansçı Olivia Buckley'in (13) 4 ay önce skolyoz hastası olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, "Ameliyat olsa da düzelmez" deyince aile ABD ve Almanya'nın yanı sıra dünyada pek çok ülkeyi dolaştı. Her doktordan aynı cevabı aldı. Son olarak Türkiye'ye gelen Buckley, burada yapılan ameliyatla hastalığını atlattı. Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, "Olivia dans etmeye devam edecek" açıklaması yaptı.

ÇOK HAVALILAR!

Pilotluk, dünyanın en havalı mesleklerindendi. ABD basını, dünyanın en çok takip edilen pilotlarını derledi.

Bir numara ise erkekti! Alman pilot Patrick Biedenkapp, Instagram'da 800 bin takipçi ile meslektaşlarını ezdi geçti! Patrick, tatildeyken bile hayranları tarafından tanındığını söyledi.

Maria Fagerstrom ise 524 bin takipçi ile listede ikinci sıraya girdi! 267 bin kişinin takip ettiği Hollandalı pilot Michelle Gooris, "Kadınların küçük bir kısmı bu işi yapmak istiyor" dedi.