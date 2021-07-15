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    Rize’de sel felaketi (Yaşam haberleri)

    Rize'de sağanak sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Muradiye’de heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert’ten haber alınamadı. Güneysu’da ise Halil Arıcı selde kayboldu. Çayeli’nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı.

    Rize’de sel felaketi

    Rize'de sağanak sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Muradiye'de heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamadı. Güneysu'da ise Halil Arıcı selde kayboldu. Çayeli'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı.

    SIRAÇ'TAN ACI HABER
    Kocaeli     Gölcük'te 1,5 yaşındaki Sıraç Öz, apartmanın 3. katında açık olan pencereden düştü. Beyin kanaması geçiren Öz, hastaneye kaldırıldı. Minik çocuk, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Öz'ün ölümü ailesini gözyaşına boğdu.

    KURAL'A 1 YIL 4 AY
    Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a yeniden aynı ceza verildi. Mahkeme, Kural'ı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

    BEKÇİLERE SALDIRI
    Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bekçilerden Göksel Koşal (31) şehit olurken, F.D. ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Necip S.'yi saklandığı evde yakaladı.

    182.3 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 182 milyon 361 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 222'şer bin lira, 4 bilenler bin 807'şer lira, 3 bilenler 106'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.

    1.4 MİLYON DEVRETTİ
    5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 475 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 462'şer lira, 4+1 bilenler 446'şar lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        YASEMİN
        ABD'nin New Jersey kentinde yaşayan Yasemin Uyar, daha 24 yaşındaydı. Lise son sınıftayken Tyler Rios ile aşk yaşamaya başladı. Kısa süre sonra oğlu Sebastian'ı kucağına aldı. Ancak aradığı mutluluğu bulamadı. Çocuğunun babasından şiddet görmeye başlayınca, ilişkisini noktaladı. Ölüm tehditleri aldığı Rios'tan köşe bucak kaçtı. Ancak 9 Temmuz'da Rios tarafından kaçırıldı. Oğlunun gözleri önünde öldürülüp ormana atıldı. ABD, bu korkunç cinayetle sarsıldı. Arkadaşları, 'Yazzy' dedikleri Yasemin'in anısına ABD'nin 50 eyaletinde, organizasyon hazırladı. Uyar için 23 Temmuz Cuma günü Highland Park'ta tören yapılacağı açıklandı.

        SUPER KAHRAMAN
        Antalya'da         yaşayan Azra Yılmaz (26), kısa süre önce üniversite eğitimini tamamladı. Ardından cankurtaranlık kurslarına katıldı. Geçen sezondan itibaren Konyaaltı Sahili'nde cankurtaran olarak göreve başladı. Sahilde görevli tek kadın cankurtaran olan Yılmaz, erkeklerin şaka amaçlı boğuluyor gibi yaptığını anlattı. "Cankurtaranlığı çok seviyorum. Gurur verici bir meslek" ifadesini kullandı.

        PANDEMİDE BİLE GEZMİŞ
        İstanbul'da         yaşayan Kadir Gezmiş, pandemiye aldırmadı. Sırt çantası ve çadırını alarak yola çıktı! 800 liralık bütçeyle tam 81 ili otostopla dolaştı! Dört mevsimi de çadırda kalan Gezmiş, "Çok yürüdüm, ıslandım, sıcakta kavruldum ama başardım. Türkiye'nin 81 ilinde en güzel yerlerinde çadırımı kurdum. Hedefim Avrupa" açıklaması yaptı.

            ŞİFA YURDU
            Skolyoz             hastası küçük kız, tedavi için dünyayı dolaştı. Türk doktorlarının başarılı operasyonu ile hastalığı yenmeyi başardı. İngiltere'de yaşayan dansçı Olivia Buckley'in (13) 4 ay önce skolyoz hastası olduğu ortaya çıktı.

            Doktorlar, "Ameliyat olsa da düzelmez" deyince aile ABD ve Almanya'nın yanı sıra dünyada pek çok ülkeyi dolaştı. Her doktordan aynı cevabı aldı. Son olarak Türkiye'ye gelen Buckley, burada yapılan ameliyatla hastalığını atlattı. Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, "Olivia dans etmeye devam edecek" açıklaması yaptı.

            ÇOK HAVALILAR!
            Pilotluk            , dünyanın en havalı mesleklerindendi. ABD basını, dünyanın en çok takip edilen pilotlarını derledi.

            Bir numara ise erkekti! Alman pilot Patrick Biedenkapp, Instagram'da 800 bin takipçi ile meslektaşlarını ezdi geçti! Patrick, tatildeyken bile hayranları tarafından tanındığını söyledi.

            Maria Fagerstrom ise 524 bin takipçi ile listede ikinci sıraya girdi! 267 bin kişinin takip ettiği Hollandalı pilot Michelle Gooris, "Kadınların küçük bir kısmı bu işi yapmak istiyor" dedi.

            GİZEMLİ SON
            Kastamonu'da Gizem Saraçoğlu, evinde ölü bulundu. Yanındaki notta "Ben artık dayanamıyorum" yazıyordu. Dün son yolculuğuna uğurlanırken sevenleri gözyaşlarına boğuldu: Melek gibi biriydi. Hala inanamıyoruz.

            PİŞKİN KATİL
            Antalya'da Erhan Razı, Ukraynalı Karina Demchenko'yu (40) katletti. Ömür boyu hapis verildi.

            Hakimden isteği ise pes dedirtti: Haberim yapılmasın. Çünkü çocuğum çok etkileniyor!
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