Rize’de sel felaketi (Yaşam haberleri)

Rize'de sağanak sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Muradiye'de heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamadı. Güneysu'da ise Halil Arıcı selde kayboldu. Çayeli'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı.
SIRAÇ'TAN ACI HABER
Kocaeli Gölcük'te 1,5 yaşındaki Sıraç Öz, apartmanın 3. katında açık olan pencereden düştü. Beyin kanaması geçiren Öz, hastaneye kaldırıldı. Minik çocuk, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Öz'ün ölümü ailesini gözyaşına boğdu.
KURAL'A 1 YIL 4 AY
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural'a yeniden aynı ceza verildi. Mahkeme, Kural'ı 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.
BEKÇİLERE SALDIRI
Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bekçilerden Göksel Koşal (31) şehit olurken, F.D. ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Necip S.'yi saklandığı evde yakaladı.
182.3 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 182 milyon 361 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 222'şer bin lira, 4 bilenler bin 807'şer lira, 3 bilenler 106'şar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.
1.4 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 1 milyon 475 bin lira devretti. 5 bilenler 11 bin 462'şer lira, 4+1 bilenler 446'şar lira, 4 bilenler 45'er lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.