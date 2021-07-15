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    • Yaşam
    • 15.07.2021 21:46
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    • 15.07.2021 22:12
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    CHP'li belediyede şaşırtan olay: Zabıta memuru önce motorsikletini kaldırıma parketti sonra kendisine ceza kesti

    İzmir'in Urla ilçesinde görevli zabıta memuru, motosikletini yaya kaldırımına park ettikten sonra birisinin kendisini uyarması sonucu, kendisine cezai işlem uyguladı. Zabıta memuru, kendisine kestiği cezayı da aynı gün ödedi. Haberin detayları...

    İHA
    CHP'li belediyede şaşırtan olay

    Fıkralara konu olacak olay, dün ilçeye bağlı Necati Cumali Caddesi üzerindeki kaldırımda meydana geldi. İddiaya göre Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli iki çocuk babası zabıta memuru Erkut Özkocabıyık, resmi kıyafetiyle kullandığı 35 HB 9406 plakalı kendisine ait motosikletini yaya kaldırımına park etti.

    Bu esnada yoldan geçen yaşlı bir kadın kendisini uyararak tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memuru Özkocabıyık yaşlı kadına haklı olduğunu söyleyerek, kendisinden özür diledi ve gereğini yapacağı konusunda kadına söz verdi.

    KENDİSİNE CEZAİ İŞLEM UYGULADI

    Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli memur Erkut Özkocabıyık, birimine giderek 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 38/1 maddesini kapsayan işgal (Kaldırımda geliş-geçişi engellemek) suçundan kendisine 204 lira idari para cezası kesti.
        CHP'li belediyede şaşırtan olay
        Haberler Yaşam CHP'li belediyede şaşırtan olay: Zabıta memuru önce motorsikletini kaldırıma parketti sonra kendisine ceza kesti