Şenol Mert: Birkaç adımda doğal ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz

Saç bakımı ve tasarımı konusunda adından söz ettiren Şenol Mert'den saç bakımı üzerine tavsiyeler geldi. Şenol Mert, pandemi sürecinde insanların kuaförlere gitmekten çekindiklerini ve bu nedenle uzun bir süre bakımsız kalan saçlarını eski canlılığına ve parlaklığına kavuşturmak için yapılması gerekenler olduğunu söyledi.





"Birkaç adımda doğal ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz." diyen Şenol Mert bu konu ile ilgili yapılması gerekenleri "Yaz aylarında saçlar güneşin zararlı etkilerine karşı korunmalı, denizin ve havuzların klorlu sularının yıpratıcı etkilerine karşı saç bakımı için argan yağlardan ve maskelerden faydalanılmalı." şeklindeki sözleri ile dile getirdi.



Şenol Mert saç bakımı ile ilgili olarak sözlerine: "Sık sık yıkanan saçlar doğal nemini kaybeder, bu sebeple saçların sık yıkanmasından kaçınılmalı ve saç nemlendiricilerin doğru kullanılmasına özen gösterilmeli. Saç nemlendiricileri yalnızca saç uçlarında kullanmak yanlış bir uygulamadır. Bu uygulama saç diplerinin kabarık, saç uçlarının ise düzgün olmasına yol açar. Doğru uygulama saç diplerine inmeksizin saçınızın tepesine hafifçe de olsa nemlendirici sürülmesi orantılı bir düzgünlük sağlar." şeklindeki ifadeleri ile devam etti.





Saç bakımı ile ilgili yapılan hatalara da değinen Şenol Mert, "Saçlar kuru iken taramaktan, sık tarak ya da fırça ile taramaktan kaçınılmalı mümkün ise geniş ağızlı bir tarak ya da fırça ile ıslak iken taranarak saçların kırılmasının önüne geçilmeli." dedi.