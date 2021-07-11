Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 11 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;
Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Güzelliğim genlerden geliyo güzelim
Evde cam kalmadı yakışıklılığımdan çatladı
İrem ile İsmail Arslan'ın çocukları Zümra ve Yusuf Arslan
Deniz gözlü derler bana. Fazla bakma boğulursun
Kadir ve Duygu Demirci'nin prensesleri Nisa Demirci
Açılııın. Yakışıklılığın kitabını yazmaya geliyorum
Ümran ile Zafer Ertürk'ün yakışıklısı Yigit Ömer
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız;
Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Güzelliğim genlerden geliyo güzelim
Evde cam kalmadı yakışıklılığımdan çatladı
İrem ile İsmail Arslan'ın çocukları Zümra ve Yusuf Arslan
Deniz gözlü derler bana. Fazla bakma boğulursun
Kadir ve Duygu Demirci'nin prensesleri Nisa Demirci
Açılııın. Yakışıklılığın kitabını yazmaya geliyorum
Ümran ile Zafer Ertürk'ün yakışıklısı Yigit Ömer