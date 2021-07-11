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    Kıskançlığın sonu! Deniz Filiz, kocası tarafından katledildi

    Maltepe’de Deniz Filiz, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık eşi tarafından bıçaklandı. 1 çocuk annesi, kurtarılamadı. Katil koca ise Kavacık’ta yakalandı.

    Kıskançlığın sonu!

    Kadın cinayetleri bitmek tükenmek bilmedi. Son örneği ise İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi. Sigortacılık yapan bir çocuk babası Ümit Filiz (35), önceki gece saat 01.00 sıralarında sarhoş bir şekilde eve geldi. Daha önce de kıskançlık yüzünden tartıştığı 42 yaşındaki eşi Deniz Filiz'le yine kavga etmeye başladı. Mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Deniz Filiz ise hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan katil, Kavacık'ta bulundu. Gözaltına alınan Ümit Filiz, tutuklandı.

    Deniz Filiz'in eşini birkaç kez polise şikayet ettiği, ancak daha sonra araya giren akrabaların iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi.

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    Haberler Yaşam Kıskançlığın sonu! Deniz Filiz, kocası tarafından katledildi