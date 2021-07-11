CHP'li İBB hizmette sınıfta kaldı! Şehrin her bir noktasını sivrisinekler sardı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmette sınıfta kaldı! Yaz aylarının gelmesiyle şehrin her bir noktasını sivrisinekler sardı!
Özellikle çocukların vücutlarında yaralar oluşmaya başladı. Belediye ise tepkileri SMS ile yanıtladı! Gönderilen mesajda "Su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır" diye yazdı. İlaçlama çalışmalarıyla ilgili hiçbir açıklamanın yapılmaması, tepki topladı.
Sivrisinekler özellikle çocukların vücudunda yaralara yol açtı.
Özellikle çocukların vücutlarında yaralar oluşmaya başladı. Belediye ise tepkileri SMS ile yanıtladı! Gönderilen mesajda "Su birikebilen alanlar sivrisinekler için iyi bir üreme kaynağıdır" diye yazdı. İlaçlama çalışmalarıyla ilgili hiçbir açıklamanın yapılmaması, tepki topladı.
Sivrisinekler özellikle çocukların vücudunda yaralara yol açtı.