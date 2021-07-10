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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 10 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın

    Sema ile Emir Şahin'in yakışıklısı Ali Ömer Şahin...

    Didem ve Emre Güven'in yavruları Çınar Güven

    Şenay ile Tanju Keserci'nin fıstıkları İkranur Keserci

    Tuğba ile Koray Apaydın'ın yakışıklısı Çınar Apaydın

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Temmuz 2021