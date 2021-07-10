Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 10 Temmuz 2021

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Sema ile Emir Şahin'in yakışıklısı Ali Ömer Şahin...



Didem ve Emre Güven'in yavruları Çınar Güven



Şenay ile Tanju Keserci'nin fıstıkları İkranur Keserci



Tuğba ile Koray Apaydın'ın yakışıklısı Çınar Apaydın

