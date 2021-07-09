Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 9 Temmuz 2021

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Kübra ile Ömür Karışık çiftinin oğulları Bartu



Berrin ile Adem Berber'in yakışıklıları Semih ve Talha



Emine ile İlker Dağlı'nın prensesi Duru Dağlı...



Aydan ile Mehmet Akdere'nin yakışıklıları Emir Rüzgar

