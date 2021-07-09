Otomobil mekanik ustası Mehmet Akyürek'e kompresör yerine kavun gönderdiler

Otomobil mekanik ustası 24 yaşındaki Mehmet Akyürek, internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörün kusurlu olduğunu iddia ederek iki kez geri gönderdi.

Akyürek, üçüncü defa kargo ile gönderilen kutudan kompresör yerine kavun çıkınca gözlerine inanamadı.

Kavunu kesip yediklerini belirten Akyürek, "Hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu. 12 Haziran'da firmadan klima kompresörü siparişi verdim. 17 Haziran günü de teslim aldım fakat ürün bana kusurlu gelmişti. Aynı gün iade ettim. Daha sonra satıcı firma beni arayarak 'Neden ürünün altına kötü yorum yapıyorsunuz? Biz bu ürünü kabul etmeyeceğiz' dediler. Daha sonra ben hemen müşteri hizmetlerini aradım, durumu anlattım. Ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Tüketici haklarına başvuru yapmak için müracaat ettim, benden fatura istediler. Firmadan fatura istedim, 1 aydır cevap vermediler. Çok yazık" dedi.