Hatay'da iki doktor, muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini yumrukladı

Genelde doktorlar hasta yakınları tarafından darp edilir. Ancak bu kez biri kadın iki doktor birbirine girdi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanları 42 yaşındaki Dr. Emrah Kara ile 42 yaşındaki Nalan Alev Alp, iddiaya göre muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbetti.

Kadın doktor meslektaşının kendine önce tokat atıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürerken, Emrah Kara ise Alp'in karnına tekme atıp, gömleğini yırttığını savundu.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır görev yaptığını anlatan 2 çocuk annesi Dr. Nalan Alev Alp, 3 gün iş göremez raporu aldığını, Dr. Emrah Kara hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Dr. Emrah Kara ise poliklinikte oda tartışmasından çıkan bir münakaşa yaşandığını kaydederken, "Sabah geldiğimde 1 numaralı odada benim ismimin yazılı olduğunu gördüm. İçeri girdim, hastalarımı muayene etmeye başladım. Odaya Nalan Alev Alp geldi ve içeriye daldı. 'Herkes kendi odasında çalışacak' diye bağırdı. Ardında bana saldırdı" ifadelerini kullandı. İki doktor hakkında da soruşturma açıldı.