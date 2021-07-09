Arzu Yelken, eşi tarafından silahla vurularak sağ bacağını kaybetti

Antalya'da yaşayan Arzu Yelken, 16 yaşında H.Y. ile görücü usulü evlendi.

Eşiyle tartışmaları artan Yelken, kendisini aldattığı ve uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. H.Y. de Yelken'i 9 Kasım 2019'da pompalı tüfekle sağ bacağından vurdu.

Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Arzu Yelken'in sağ bacağı kesildi. H.Y. ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak itiraz üzerine zanlı tahliye edildi. Yelken, eşinin "Seni vuracağım, birkaç yıl sonra çıkacağım, çocuklarından vazgeç, seni boşamayacağım, keyfime de bakacağım" dediğini söyledi. Adaletin yerini bulmasını isteyen kadın, "Ölmek istemiyorum, çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.