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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 8 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Kadriye ile Yıldıray Yılmaz'ın fıstıkları Nurefşan Yılmaz

    Merve ile Göktuğ Üstündağ'ın güzelleri Defne

    Nazlı ile Yavuz Bayaztaş'ın sarı kanaryası Ömer Kağan

    Fatma ile Yusuf Yazıcı'nın kızları Zeynep ve Zehra...

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Temmuz 2021