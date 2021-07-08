Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Kadriye ile Yıldıray Yılmaz'ın fıstıkları Nurefşan Yılmaz



Merve ile Göktuğ Üstündağ'ın güzelleri Defne



Nazlı ile Yavuz Bayaztaş'ın sarı kanaryası Ömer Kağan



Fatma ile Yusuf Yazıcı'nın kızları Zeynep ve Zehra...

