Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar hedeflerini TAKVİM'e anlattı

    Merve Akpınar, hentbola gönül verdi. Akrabalarının “Şort giyemezsin” tepkisine rağmen hayallerinden vazgeçmedi. “Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim” derken döktüğü gözyaşları hepimizin boğazını düğümledi. Genç hentbolcu Hedeflerini TAKVİM’e anlattı...

    Takvim
    Gel de destek 'Merve'

    Genç hentbolcu Merve Akpınar, 'sen kızsın' diyerek takımdan dışlayanlara isyan bayrağı açtı. Türkiye'nin kalbini kazandı.



    Hedeflerini TAKVİM'e anlattı:

    İlk hedefim beyin cerrahı olmak. Ben sadece Merve değilim, Fatma'yım, Tuğba'yım yani kız çocuklarının umuduyum. Tüm kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. Kimse onlara 'sen kızsın yapamazsın' diyemesin



    Baba Ali Akpınar: 7 çocuğumu da okutuyorum. Her zaman Merve'nin arkasında durduk.



    TÜRKİYE'NİN MERVE'Sİ
    Şanlıurfa'da yaşayan Merve Akpınar (13), ortaokul öğrencisiydi. Toprak sahaya çizgi çekerek oynamaya başladığı hentbola gönül verdi. Akrabaları "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın" dese de hayallerinden vazgeçmedi. Adım adım başarıya ilerledi. Son olarak Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Burada verdiği röportajda, "Söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi. O sözleri söylerken döktüğü gözyaşları ise Türkiye'nin boğazını düğümledi. Merve'ye Türkiye'nin dört bir yanından sayısız destek geldi. Kız çocuklarının sesi olan genç sporcu şunları söyledi:



    Ben artık sadece Merve değilim, ben Sultandağı'nda kiraz toplayan Berfin'im, sulama yapan Tuğba'yım, Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben artık sadece Merve değilim, herkesim...



        KIZIMIN ARKASINDAYIM
        Baba Ali Akpınar kızıyla gurur duyduğunu söyledi. "Yedi çocuğum var, hepsini okutuyorum. Biz her zaman Merve'nin arkasında durduk, kimsenin de sözüne bakmadık. Herkes kız çocuklarını okutsun ve desteklesin" dedi.



        HAYALİ BEYİN CERRAHI OLMAK
        Turnuvalara giderken kitap okuduğunu söyleyen Merve Akpınar, "İnşallah aileme, kendime, ülkeme layık bir sporcu olurum. Hayalim beyin cerrahi ve güzel bir sporcu olmak" diye konuştu.

        HERKES ONU KONUŞTU
        İYİ Kİ varsın Merve...
        SEN ve senin gibi cesaretli kız kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.
        SADECE köyündeki değil, ülkemizdeki her kız çocuğunun kaderini değiştireceksin. Mücadelende her zaman yanındayız.
        BU ülkenin kız çocuklarının hayallerinin önünde kimse duramaz.
        KAHRAMANIN kimdir diye sorsalar, senin adını verirdim Merve. Benim gözümde bir Zeyna'sın.

        Hadise, Demet Özdemir ve Merih Demiral da Merve'ye destek verdi...



        KULÜPLER DE DESTEK VERDİ
        Spor kulüpleri de Merve Akpınar'a destek mesajı gönderdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, "Sen kız çocuklarının umudusun Merve" dedi.


        MEHMET YILDIRIM
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tosuncuğun sorgusu bitti
        Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar hedeflerini TAKVİM'e anlattı