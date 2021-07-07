Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar hedeflerini TAKVİM'e anlattı

Genç hentbolcu Merve Akpınar, 'sen kızsın' diyerek takımdan dışlayanlara isyan bayrağı açtı. Türkiye'nin kalbini kazandı.
Hedeflerini TAKVİM'e anlattı:
İlk hedefim beyin cerrahı olmak. Ben sadece Merve değilim, Fatma'yım, Tuğba'yım yani kız çocuklarının umuduyum. Tüm kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. Kimse onlara 'sen kızsın yapamazsın' diyemesin
Baba Ali Akpınar: 7 çocuğumu da okutuyorum. Her zaman Merve'nin arkasında durduk.
TÜRKİYE'NİN MERVE'Sİ
Şanlıurfa'da yaşayan Merve Akpınar (13), ortaokul öğrencisiydi. Toprak sahaya çizgi çekerek oynamaya başladığı hentbola gönül verdi. Akrabaları "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın" dese de hayallerinden vazgeçmedi. Adım adım başarıya ilerledi. Son olarak Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Burada verdiği röportajda, "Söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi. O sözleri söylerken döktüğü gözyaşları ise Türkiye'nin boğazını düğümledi. Merve'ye Türkiye'nin dört bir yanından sayısız destek geldi. Kız çocuklarının sesi olan genç sporcu şunları söyledi:
Ben artık sadece Merve değilim, ben Sultandağı'nda kiraz toplayan Berfin'im, sulama yapan Tuğba'yım, Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben artık sadece Merve değilim, herkesim...