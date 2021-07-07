Türkiye'nin konuştuğu genç hentbolcu Merve Akpınar hedeflerini TAKVİM'e anlattı





TÜRKİYE'NİN MERVE'Sİ

Şanlıurfa'da yaşayan Merve Akpınar (13), ortaokul öğrencisiydi. Toprak sahaya çizgi çekerek oynamaya başladığı hentbola gönül verdi. Akrabaları "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın" dese de hayallerinden vazgeçmedi. Adım adım başarıya ilerledi. Son olarak Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Burada verdiği röportajda, "Söz verdim. Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi. O sözleri söylerken döktüğü gözyaşları ise Türkiye'nin boğazını düğümledi. Merve'ye Türkiye'nin dört bir yanından sayısız destek geldi. Kız çocuklarının sesi olan genç sporcu şunları söyledi:

artık sadece Merve değilim, ben Sultandağı'nda kiraz toplayan Berfin'im, sulama yapan Tuğba'yım, Malatya'da kayısı toplayan Beyza'yım. Ben artık sadece Merve değilim, herkesim...