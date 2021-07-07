Bekir Köse, beyin felci hastası oğlu Burak için kolları sıvadı: Tahtadan eşyalarla her gün antrenman yapıyorlar

Fedakar baba, serebral palsi hastası oğlunu yürütmek için canını dişine taktı. Yürekleri ısıtan haberin adresi Kastamonu Ağlı'ydı. Bekir Köse'nin oğlu Burak 2017'de serebral palsi hastalığıyla hayata gözlerini açtı. Ancak pandemi nedeniyle Burak'ın fizik tedavisi yarıda kaldı. Bunun üzerine baba Köse kolları sıvadı. Evinin bahçesine fizik tedavi merkezindeki eşyaların birebir aynısını tahtadan yaptı. Her gün oğlunun antrenman yapmasını sağladı.
En büyük hayalinin oğlunun desteksiz yürümesi olduğunu söyleyen Köse, "Onun bir adım atması, bizim için dünyalar kadar önemli. Yaptığım bu aletlerle çocuğumun yürüdüğünü gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum" açıklaması yaptı.
En büyük hayalinin oğlunun desteksiz yürümesi olduğunu söyleyen Köse, "Onun bir adım atması, bizim için dünyalar kadar önemli. Yaptığım bu aletlerle çocuğumun yürüdüğünü gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum" açıklaması yaptı.