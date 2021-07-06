SON DAKİKA: 4 ili sel vurdu! Evleri su bastı yollar çöktü: Sakarya'da kaybolan bir kişi aranıyor





YAŞLI KADIN SEDYE İLE TAŞINDI

Akçakoca ilçesi Dilaver köyü Dere Mahallesi'nde de yolun çökmesi nedeniyle evinde mahsur kalan 85 yaşındaki Adile Karataş, arama kurtarma ekibince sedyeyle evinden alındı.

Kurtarma ekibinin ormanın içerisinde taşıyıp araca ulaştırdığı Karataş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KIZI BAYILDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul'u arama çalışmaları devam ediyor. Sami Özkul'un kızı evlerinin önünde sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, "Benim babam buralardadır. Bırakın beni bulayım onu. Benim sesimi duyunca gelir" dedikten sonra baygınlık geçirdi.



Emekli öğretmen Yaşar Bozan, sel sularına kapılan Sami Özkul'un kuzeni olduğunu belirterek, "Biz sabah birlikte dayı oğlumun evinin önündeydik. Daha sel suları yükselmemişti. Bana, "Arabaları dere kenarından uzak bir noktaya alalım" dedi. Ben şeker hastasıyım eve gitmem gerekiyordu. Eve gidip yemek yedim. Sami'nin kaybolduğunu söylediler. Dere taşmıştı, etraf sel sularıyla kaplanmıştı. Hemen AFAD'ı aradık. Şu ana kadar izine rastlayamadılar, arama çalışmalarını dere yatağında ve çevresinde sürdürüyorlar" dedi.

SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi. Hendek'te sabah saatlerinde etkisini artıran yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Kızanlık yolu ve Yenimahalle'deki yolda çökme meydana gelirken, mahsur kalan bir otomobil ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hendek Belediyesince çöken yolların tamir edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise Dereköy Çayı'nın taşması sonucu Avdullar köyünden Ova Mahallesi'ne ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.

İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı, köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Sağanak nedeniyle çay çevresindeki Dereköy, Çağşak ve Çamyurdu köylerinde de su taşkınları oluştu.

Bazı tarım arazileri su altında kaldı, hasar tespit çalışması başlatıldı.



ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış Ormanlı beldesi merkezinde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu onlarca dükkân sel suları ile doldu, araçlar su altında kaldı.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur bir süre sonra derelerin taşması sonucu sele neden oldu. Sel nedeniyle Ormanlı beldesi girişinde bulunan Ortacı köyü yolu sularla doldu. Yolun su altında kalması nedeniyle Ormanlı beldesine giriş çıkışlar Alaplı tarafından sağlanabiliyor. Beldede iki ayrı derenin taşması nedeniyle onlarca dükkân ve çok sayıda otomobil sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile Ormanlı Belediyesi ekipleri beldede esnaflara yardımcı olmaya çalışırken, esnaf dükkânlara dolan suları boşaltabilmek için yoğun çaba harcıyor.



Kdz. Ereğli ilçesinde ayrıca Toyfanlı, Bakırlık ve Kızılca köylerinden geçen derelerin taşması sonucu bir çok ev sular altında kaldı. Alaplı ilçesinde ise Dağ köyündeki derenin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı. Zonguldak Valiliğinin yaşanan sel sonrası hasar tespiti için çalışma başlattığı ifade edildi.