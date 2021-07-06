Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri! Necm suresi Şira yıldızı önemi nedir?

Sirius nedir? Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir? Necm suresi Şira yıldızı önemi gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yılda bir kez gerçekleştirilen ve gökyüzündeki gelişmeleri takip edenlerin heyecanla beklediği Sirius Güneş kavuşumu gerçekleşti. Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinen Sirius'un bu birleşmesinin ardından Sirius nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Sirius Güneş kavuşumu etkileri nelerdir? Necm suresi Şira yıldızı önemi nedir?
SİRİUS GÜNEŞ KAVUŞUMU ETKİLERİ!
Sirius; astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir. 72 yılda 1° ilerleme yapar. Temmuz ayında meydana gelen Sirius Güneş kavuşumu yılda bir kez gerçekleşmektedir.
Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek için uygun zamanlardır. Kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır. 6 Temmuz 2021 saat 08:09'da kavuşum açısı gerçekleşecektir. 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.
SİRİUS NEDİR?
Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus'u emziren ilahi kurttur.
Sirius; farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız; güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.