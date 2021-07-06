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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 6 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Şenay ile Tanju Keserci'nin fıstıkları İkranur Keserci...

    Ayfer ile Sadi Gökdoğan'ın yakışıklısı Yusuf Eymen...

    Firdevs ve Harun Kaya'nın yavruları Oğuz Kaya...

    Fatma ile Osman Kalfe Mehmet Emir Kalfe...

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 6 Temmuz 2021