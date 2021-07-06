İstanbul Kağıthane'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olan Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım nişanlısı tarafından öldürüldü

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.