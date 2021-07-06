İstanbul Kağıthane'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli olan Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım nişanlısı tarafından öldürüldü

Seyrantepe Mahallesi Çile Sokak 9/8 numarada dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem E. (30) ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem E., Zeynel Yıldırım'a peş peşe ateş etmeye başladı.
Yıldırım, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Gizem E., daha sonra soğukkanlı bir şekilde içeriye girerek kapıyı kapattı.