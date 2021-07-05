Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 5 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Ayşegül ile Can Kalkavan'ın prensesleri Nisan Kalkavan...



Elçin ile Aydın Şimşek'in yakışıklıları Mehmet Ali ve Yiğit Şimşek...



Sultan ile Ferhat Yılmaz'ın prensesi Şirin Yılmaz...



Sakine ile selçuk Onter'in prensesi Defne Onter...

