Kartal Tibet için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Türk sinemasının usta ismi oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet, 83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi sanat camiasından çok sayıda kişi, Kartal Tibet'in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı.

Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birisini maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi" dedi.

