Sosyal medyada beğeni kaygısı insan sağlığını tehdit ediyor! Buzdolabına girip video çekti

TikTok'ta beğeni almak için çekilen videolar, tam anlamıyla insan sağlığına tehdit. Kültürümüze aykırı olarak nimete saygı da duymayanlar çektikleri videolarla saçmalıklarını gözler önüne seriyor. Bunun son örneği Konya Karatay'da yaşandı.