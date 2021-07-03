Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 3 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Özlem ve Süleyman Bozkaya'nın prensesi Ecrin...



Aysun ve Adem Kınalı'nın prensleri Kerem ile Mert Kınalı...



Sevda ile Fuat Kara'nın yakışıklısı Çınar Kara...



Elvan ile Rıfat Sert'in yakışıklısı Buğra Sert...

