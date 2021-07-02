Rezidansta dehşet! Koca katili... | Yurttan haberler

Adana'da bir rezidansın 16. katında yaşayan İzel Erdeve (27), eşi Okan'a (47) kızdı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Talihsiz adam kurtarılamadı.
BULANA TAM ALTIN
İstanbul'da Leo isimli cocker cinsi köpek 3 ay önce kayboldu. Sahibi, bulana Cumhuriyet altını vaadinde bulundu.
'PES'TETİK
İstanbul'da H.Ö. adlı kadın Dr. Bülent Cihantimur'a gitti. Silikon, bel oyuğu, karın düzeltme, yağ aldırma ve popo büyütme yaptırdı! Ancak hayalindeki ölçüye sahip olamadı. Dava açtı.
İBRET OLSUN
Konya'da bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Danıştay, cezayı bastı: Belediye 3 bin TL ödesin!
15 YAŞINDA BANA TECAVÜZ ETTI
Mersin'de geçen yıl Alime Toprak (32), muz serasında eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan kadın, "15 yaşında bana tecavüz etti. Şiddet nedeniyle 4 kez düşük yaptım." dedi.
42.2 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 42 milyon 246 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 297'şer lira, 4 bilenler 479'ar lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
7 26 38 16 31 55
BULANA TAM ALTIN
İstanbul'da Leo isimli cocker cinsi köpek 3 ay önce kayboldu. Sahibi, bulana Cumhuriyet altını vaadinde bulundu.
'PES'TETİK
İstanbul'da H.Ö. adlı kadın Dr. Bülent Cihantimur'a gitti. Silikon, bel oyuğu, karın düzeltme, yağ aldırma ve popo büyütme yaptırdı! Ancak hayalindeki ölçüye sahip olamadı. Dava açtı.
İBRET OLSUN
Konya'da bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Danıştay, cezayı bastı: Belediye 3 bin TL ödesin!
15 YAŞINDA BANA TECAVÜZ ETTI
Mersin'de geçen yıl Alime Toprak (32), muz serasında eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan kadın, "15 yaşında bana tecavüz etti. Şiddet nedeniyle 4 kez düşük yaptım." dedi.
42.2 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6 bilen çıkmayınca 42 milyon 246 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 297'şer lira, 4 bilenler 479'ar lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
7 26 38 16 31 55