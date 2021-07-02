Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rezidansta dehşet! Koca katili... | Yurttan haberler

    Adana'da bir rezidansın 16. katında yaşayan İzel Erdeve (27), eşi Okan'a (47) kızdı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Talihsiz adam kurtarılamadı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan haberler...

    Rezidansta dehşet! Koca katili...
    Adana'da bir rezidansın 16. katında yaşayan İzel Erdeve (27), eşi Okan'a (47) kızdı. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Talihsiz adam kurtarılamadı.



    BULANA TAM ALTIN
    İstanbul'da Leo isimli cocker cinsi köpek 3 ay önce kayboldu. Sahibi, bulana Cumhuriyet altını vaadinde bulundu.

    'PES'TETİK
    İstanbul'da H.Ö. adlı kadın Dr. Bülent Cihantimur'a gitti. Silikon, bel oyuğu, karın düzeltme, yağ aldırma ve popo büyütme yaptırdı! Ancak hayalindeki ölçüye sahip olamadı. Dava açtı.

    İBRET OLSUN
    Konya'da bir kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Danıştay, cezayı bastı: Belediye 3 bin TL ödesin!

    15 YAŞINDA BANA TECAVÜZ ETTI
    Mersin'de geçen yıl Alime Toprak (32), muz serasında eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan kadın, "15 yaşında bana tecavüz etti. Şiddet nedeniyle 4 kez düşük yaptım." dedi.

    42.2 MİLYON DEVRETTİ - SÜPER LOTO
    6 bilen çıkmayınca 42 milyon 246 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 297'şer lira, 4 bilenler 479'ar lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
    7 26 38 16 31 55

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bize her yer normal
    Haberler Yaşam Rezidansta dehşet! Koca katili... | Yurttan haberler