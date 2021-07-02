Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Ceren ile Emre Yılmaz'ın tatlışları Cemre YılmazEjra ile Okan Çolak çiftinin güzel kızı Işık AdaAyşe ile Halil Ertaş'ın çocukları Yusuf HamzaBekir ve Fatmanur Korkmaz'ın çocukları. Ali Asaf Korkmaz