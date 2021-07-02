Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 2 Temmuz 2021

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Benim prenses olmam için kimseye ihtiyacım yok, çünkü ben zaten kralın kızıyım.
Ceren ile Emre Yılmaz'ın tatlışları Cemre Yılmaz
Benim prenses olmam için kimseye ihtiyacım yok, çünkü ben zaten kralın kızıyım.
Ejra ile Okan Çolak çiftinin güzel kızı Işık Ada
Evde bir şeyi kırdıktan sonra anneme attığım bakış
Ayşe ile Halil Ertaş'ın çocukları Yusuf Hamza
Doğum günlerinin en sevdiğim anı pasta ve hediyeler
Bekir ve Fatmanur Korkmaz'ın çocukları. Ali Asaf Korkmaz
Benim prenses olmam için kimseye ihtiyacım yok, çünkü ben zaten kralın kızıyım.
Ceren ile Emre Yılmaz'ın tatlışları Cemre Yılmaz
Benim prenses olmam için kimseye ihtiyacım yok, çünkü ben zaten kralın kızıyım.
Ejra ile Okan Çolak çiftinin güzel kızı Işık Ada
Evde bir şeyi kırdıktan sonra anneme attığım bakış
Ayşe ile Halil Ertaş'ın çocukları Yusuf Hamza
Doğum günlerinin en sevdiğim anı pasta ve hediyeler
Bekir ve Fatmanur Korkmaz'ın çocukları. Ali Asaf Korkmaz